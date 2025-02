L'affondo del premier: "La Corte ha condotto una campagna spietata contro Israele come prova generale per un'azione contro l'America"

“Grazie, Presidente Trump, per il suo coraggioso Ordine Esecutivo alla CPI. Difenderà l’America e Israele dalla corte corrotta antiamericana e antisemita che non ha giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legali contro di noi”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su X. E ancora: “La CPI ha condotto una campagna spietata contro Israele come prova generale per un’azione contro l’America. L’ordine esecutivo del presidente Trump protegge la sovranità di entrambi i paesi e dei suoi coraggiosi soldati. Grazie, presidente Trump”.

Saar: “Cpi perseguita ossessivamente Israele”

“Accolgo con favore l’ordinanza presidenziale del Presidente Trump che impone sanzioni all’organismo denominato ‘Corte penale internazionale’. La Cpi perseguita ossessivamente Israele, l’unica democrazia in Medio Oriente, e i suoi leader”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. “La Cpi opera senza giurisdizione perché Israele e gli Stati Uniti non sono firmatari dello Statuto di Roma e non sono membri della Cpi”, aggiunge, “Israele e gli Stati Uniti sono democrazie fiorenti, dotate di eserciti che rispettano il diritto internazionale. Le azioni della ‘corte’ sono immorali e non hanno alcuna base legale. La Cpi non opera in conformità al diritto internazionale. Viola e mina il diritto internazionale!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata