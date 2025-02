A tutti i mercati di pollame vivo di New York e di alcuni sobborghi è stata ordinata la chiusura per una settimana, dopo che l’individuazione di sette casi di influenza aviaria, che ha colpito anche gli allevamenti a livello nazionale, ha portato all’abbattimento di milioni di volatili e all’aumento dei prezzi delle uova. L’ordine è arrivato dopo che sono stati trovati uccelli infetti dal virus durante le ispezioni di routine dei mercati di uccelli vivi nei distretti di New York City del Bronx, Brooklyn e Queens. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno dichiarato che il virus presenta un basso rischio per la popolazione. L’agenzia ha dichiarato che ci sono stati 67 casi confermati di influenza aviaria nell’uomo negli Stati Uniti, con malattie lievi e rilevate per lo più tra i lavoratori agricoli che sono stati esposti a pollame malato o a mucche da latte.

