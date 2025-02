L'agenzia per lo sviluppo internazionale è nel mirino di Trump e Musk, che vogliono chiuderla

Un giudice federale negli Stati Uniti ha ordinato all’Amministrazione Trump di sospendere immediatamente il provvedimento di congedo forzato per almeno 2.200 dipendenti di Usaid, l’agenzia americana per lo sviluppo internazionale responsabile dell’aiuto allo sviluppo e dell’assistenza umanitaria nei paesi stranieri che il presidente americano ed Elon Musk vorrebbero chiudere per farla tornare sotto il dipartimento di Stato. Il congedo sarebbe dovuto iniziare stanotte alle 24 (ora locale).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata