Lo porterebbe avanti il partito Siumut se vincesse le elezioni

Il partito al governo in Groenlandia, Siumut, ha annunciato che, se venisse rieletto alle elezioni previste l’11 marzo, accelererebbe il processo di indipendenza dalla Danimarca attivando l’articolo 21 della legge sull’autogoverno della Groenlandia per negoziare i termini delle future relazioni e per indire un referendum sull’indipendenza. Lo riporta il Guardian. Il leader del partito Erik Jensen ha ammesso in alcune interviste che l’intervento le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno contribuito indirettamente a questa decisione, e la portavoce politica di Siumut, Doris Jakobsen Jensen, è andata oltre criticando la premier danese, Mette Frederiksen, per la sua “corsa in solitaria” in Europa in risposta alle parole di Trump, ignorando la volontà della Groenlandia.

