Lo ha dichiarato Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri della Danimarca

“Trump non avrà la Groenlandia. La Groenlandia è della Groenlandia. I groenlandesi sono un popolo, anche nel senso del diritto internazionale. Sono protetti dalla legge internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite”. Lo ha dichiarato Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri della Danimarca.

“Per questo abbiamo ribadito più volte che, in ultima analisi, è la Groenlandia a decidere sul proprio futuro”, ha spiegato in una conferenza stampa citata dai media danesi. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi, ha dichiarato. Il ministro degli Esteri si è poi detto “assolutamente certo” che la larga maggioranza in Groenlandia non sostituirebbe il Regno di Danimarca con gli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata