Undici le persone uccise nella strage

La polizia svedese ha riferito che l’uomo armato che ha aperto il fuoco martedì in una scuola per adulti a Orebro aveva dei legami con il centro di istruzione dove ha ucciso 11 persone. Le autorità ritengono che l’aggressore, che non è ancora stato identificato ufficialmente, potrebbe aver frequentato la scuola in passato. L’uomo ha sparato con un’arma simile a un fucile. È stato poi trovato morto con una grande quantità di munizioni inutilizzate accanto. Aveva licenza regolare per il possesso di quattro armi, tre delle quali sono state trovate vicino al suo cadavere.

Come funziona il possesso di armi da fuoco in Svezia

Per possedere legalmente un’arma da fuoco, i richiedenti devono ottenere una licenza di porto d’armi e dimostrare che verrà utilizzata per uno scopo accettabile, come la caccia o il tiro al bersaglio. I richiedenti devono anche presentare i certificati di caccia o di tiro al bersaglio ottenuti in precedenza. I certificati di caccia richiedono il superamento di un corso di formazione, mentre i tiratori al bersaglio devono essere certificati come membri attivi ed esperti di club. Tutte le armi devono essere conservate in armadietti sicuri approvati dalla polizia. Le richieste per le armi completamente automatiche o per le armi a una mano sono concesse solo per motivi eccezionali e tali permessi sono generalmente limitati nel tempo. I permessi vengono revocati se l’arma viene modificata in modo da essere sostanzialmente diversa dalla sua funzione originale.

