Sono diventate virali le dichiarazioni del presidente colombiano Gustavo Petro che ha criticato le politiche globali sulle droghe e la proibizione della cocaina. “Le loro droghe non sono vietate e vietano solo quelle che vengono prodotte qui. Perché? Per umiliarci, per dominarci”, ha detto il leader di Bogotà riferendosi agli Stati Uniti. “Il whisky non è proibito eppure da esso è nata la mafia, il vino non è proibito. Grazie a questo divieto ci dominano”, ha aggiunto Petro.

