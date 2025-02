È di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nello Stato americano dell’Ohio. Ad annunciarlo nella prime ore di oggi è stata la polizia locale, che ha spiegato anche che il presunto responsabile è ancora in fuga. Sulla “persona di interesse”, ossia il sospetto, il capo della polizia ha detto che non vi è motivo “di credere che sia una minaccia generale per la società”.

La sparatoria in tarda serata

“Sembra che si tratti di un attacco mirato”, ha aggiunto. La sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri, ora locale, a New Albany, in un deposito in cui sono immagazzinati cosmetici. Circa 150 persone sono state evacuate e nel magazzino è stata trovata un’arma da fuoco.

