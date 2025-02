“Non sono sicuro che il cessate il fuoco a Gaza regga“. Lo ha detto presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dai giornalisti nello Studio Ovale, alla vigilia dell’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il tycoon ha passato poi la parola all’inviato in Medio Oriente Steve Witkoff che ha aggiunto: “Finora sta tenendo, siamo certamente fiduciosi. Questa è la direzione del presidente: salvare vite umane, liberare gli ostaggi e giungere a una soluzione pacifica. Per ora sta reggendo”.

