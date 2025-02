Ieri il faccia a faccia con Elon Musk con cui il premier israeliano ha discusso di intelligenza artificiale

Attesa per l’incontro fra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente americano Donald Trump che si terrà oggi alle ore 16 di Washington, le dieci di sera italiane. A darne notizia i media israeliani che hanno condiviso l’agenda di Netanyahu. Al termine, viene spiegato, si terrà una conferenza stampa congiunta. Il premier israeliano rimarrà nella capitale americana fino a sabato sera, ha poi spiegato il suo ufficio, citando “le numerose richieste di incontri da parte di funzionari statunitensi”. Inizialmente il suo rientro in Israele era previsto per giovedì. Il cambiamento implica che Netanyahu sarà negli Stati Uniti durante lo Shabbat ebraico e all’estero in vista del prossimo rilascio degli ostaggi da Gaza.

L’incontro tra Netanyahu e Musk

Ieri, invece, il primo ministro israeliano ha incontrato Elon Musk. Durante il meeting, riferisce Ynet, i due hanno discusso di come rafforzare la cooperazione tra Israele e gli Stati Uniti nel campo dell’intelligenza artificiale. All’incontro ha partecipato anche David Sacks, che supervisiona le aree della criptovaluta e dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione. E’ il terzo incontro di Netanyahu con Musk, che ha ospitato il premier israeliano presso lo stabilimento Tesla in California circa un anno e mezzo fa e ha visitato Israele dopo il 7 ottobre.

Il colloquio con Witkoff e Waltz

Nei suoi impegni ufficiali, Netanyahu ha anche avuto un colloquio con l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il consigliere per la sicurezza nazionale americano Michael Waltz per discutere la fase successiva dell’accordo di rilascio degli ostaggi in corso con Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’ufficio di Netanyahu l’incontro è stato “positivo e amichevole”.

Delegazione Israele in Qatar per colloqui su seconda fase tregua

Nel frattempo, Israele si sta preparando a inviare una delegazione di medio livello in Qatar questo fine settimana per discutere “i dettagli tecnici relativi alla continuazione dell’attuazione” dell’accordo per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri con Hamas. Lo riporta il Times of Israel citando l’ufficio del premier, Benjamin Netanyahu.

Terrorista ucciso in Cisgiordania

Scontro a fuoco nella zona di Tayasir, nel nord della Cisgiordania. Un terrorista ha sparato contro i soldati israeliani. L’uomo è stato ucciso dai militari che hanno risposto al fuoco. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane. L’assalitore è riuscito a entrare in un complesso militare adiacente a un posto di blocco. Lo riporta il Times of Israel. All’interno del sito si è verificato uno scontro a fuoco, prima che l’uomo armato venisse ucciso. Nell’attacco sono rimasti feriti almeno otto persone, due delle quali versano in condizioni critiche.

5 ministri Esteri arabi scrivono a Rubio, no a sfollamento Gaza

I ministri degli esteri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto e Giordania insieme a un alto funzionario palestinese hanno scritto una lettera congiunta al Segretario di Stato americano, Marco Rubio, dove esprimono il oro dissenso nei confronti del piano di sfollamento dei palestinesi da Gaza. Lo riporta Axios che pubblica anche una copia della lettera stessa dove si sottolinea che qualsiasi ricostruzione a Gaza deve avvenire con il coinvolgimento dei residenti palestinesi. “I palestinesi vivranno nella loro terra e contribuiranno alla sua ricostruzione e non dovrebbero essere privati della loro capacità di agire durante la ricostruzione, ma devono assumersi la responsabilità del processo con il sostegno della comunità internazionale”, si legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata