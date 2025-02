Un grosso incendio è scoppiato in una fabbrica di Sydney, provocando esplosioni e creando una gigantesca nuvola di fumo nero nel cielo sopra il sobborgo di St. Marys. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, ma è stato chiesto ai residenti che vivono nel raggio di 800 metri di evacuare. Circa 100 vigili del fuoco si sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

