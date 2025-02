La tragedia nella città del South Yorkshire: il ragazzo è morto a causa delle gravi ferite riportate

Tragedia in una scuola di Sheffield in Inghilterra dove un 15enne è stato arrestato dopo aver accoltellato a morte un coetaneo. Lo riportano i media britannici. La polizia del South Yorkshire ha dichiarato che il ragazzo “ha riportato gravi ferite e, nonostante gli sforzi del personale medico, è morto poco dopo“. È la seconda volta nel giro di una settimana che la All Saints Catholic High School, l’istituto teatro dell’accoltellamento, viene chiuso per atti di violenza. Lo scorso 29 gennaio – riportano ancora i media locali – il preside aveva indirizzato una comunicazione ai genitori parlando di “comportamento minaccioso di un piccolo numero di studenti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata