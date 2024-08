L'accoltellamento a Leicester Square. Arrestato un uomo. Per la polizia non è un atto terroristico

Un uomo è stato arrestato e si trova in custodia dopo un accoltellamento a Leicester Square, nel centro di Londra. Lo riferisce su X la polizia di Westminster, aggiungendo che al momento non ci sarebbero “altri sospettati”. Due le persone ferite, una 34enne e una bambina di 11 anni che sono state trasportate in ospedale. “Attendiamo aggiornamenti sulle loro condizioni”, ha aggiunto la polizia.

Officers are at the scene of a stabbing in Leicester Square.

A man has been arrested & is in custody.

We don’t believe there are any outstanding suspects.

Two victims, an 11-yr-old girl & a 34-yr-old woman, have been taken to hospital & we await an update on their condition.

— Westminster Police | Central West BCU (@MPSWestminster) August 12, 2024