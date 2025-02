L'attentato a Armen Sargsyan avvenuto in un complesso residenziale

Un’esplosione in un complesso residenziale di lusso a nord di Mosca ha causato la morte di Armen Sargsyan, fondatore di un battaglione di volontari nel Donbass e a capo della Federazione di pugilato del Donetsk. In un primo momento Sargsyan era rimasto ferito nella deflagrazione, ma è poi deceduto in ospedale. Secondo quanto riportano i media russi, contro Sargsyan sarebbe stato “ordinato e pianificato” un attentato. Gli inquirenti stanno indagando sui mandanti dell’attacco.

