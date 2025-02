La testimonianza di un concittadino che vive e lavora sull'isola da 17 anni

“Tutto è iniziato dieci giorni fa, lo sciame sismico lo sentiamo, ma non ci sono danni o pericoli. Hotel, case e strade non sono stati danneggiati. Le scuole sono state chiuse per precauzione, ma la situazione è tranquilla e non c’è assolutamente panico”. Lo racconta a LaPresse Gianluca Chimenti, tour operator italiano che da 17 anni vive e lavora a Santorini.

A Santorini i più autorevoli esperti greci

“L’isola – spiega – è un complesso vulcanico con una caldera attiva, ma questo sciame sismico è dovuto a un movimento tettonico della placca di nord-est che non ha a che fare con il vulcano“. Chimenti sottolinea che al momento a Santorini “sono presenti tutti i più autorevoli esperti greci che stanno monitorando la situazione”, anche perché “dopo il terremoto del 1956 giustamente si prendono delle precauzioni”. In questa fase di bassa stagione i turisti sull’isola sono pochi, mentre i residenti sono circa 30mila, di cui circa 200 italiani.

