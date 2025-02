La calciatrice Jennifer Hermoso risponde alle domande della procura nel primo giorno del processo a carico dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per il bacio dato alla giocatrice durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile del 2023. Hermoso ha ribadito che il bacio non è stato consensuale e ha detto di non essersi potuta difendere. “Dopo aver salutato le autorità, ho salutato la Regina, ho salutato la figlia. Poi ho incontrato Luis Rubiales. Ci siamo abbracciati. In quel momento gli ho detto che avevamo fatto il botto e lui ha fatto un salto e mi ha detto: ‘Abbiamo vinto la Coppa del Mondo, grazie a te’. Subito dopo mi ha messo le mani sulle orecchie e poi il bacio”, ha raccontato. “Ho sentito che quello che stava accadendo era fuori luogo. Il mio capo mi stava baciando e questo non dovrebbe accadere”, ha continuato Hermoso. Rubiales è accusato di aggressione sessuale e di aver cercato di costringere Hermoso, insieme ad altri, a esprimere supporto verso di lui pubblicamente. L’ex presidente della Federcalcio spagnola ha negato le accuse, ma è stato costretto a dimettersi ed è stato bandito dalla Fifa per tre anni.

