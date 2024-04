Fermato dalla polizia all'aeroporto di Madrid. È indagato per corruzione

La Guardia Civil ha riferito che l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato al suo rientro in Spagna nell’ambito dell’indagine sullo svolgimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. La Guardia Civil ha dichiarato che Rubiales è stato interrogato dalla polizia all’aeroporto di Madrid dopo essere stato fermato all’uscita dell’aereo che lo ha riportato in patria dalla Repubblica Dominicana. Rubiales è indagato per corruzione e amministrazione scorretta nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nei contratti stipulati durante il suo mandato alla guida della Federcalcio. L’inchiesta della magistratura si è concentrata in particolare sulla celebrazione in Arabia Saudita della Supercoppa spagnola. Il manager, riferisce AP, aveva rivisto il formato della Supercoppa di Spagna, creando un mini-torneo a quattro squadre e spostando la competizione in Arabia Saudita come parte di un accordo che, secondo quanto riferito, valeva 40 milioni di euro per torneo per la federazione. I procuratori hanno aperto un’indagine su quell’accordo nel 2022 a seguito di un audio trapelato tra Rubiales e l’allora giocatore del Barcellona Gerard Piqué riguardante commissioni milionarie.

Rubiales e lo scandalo per il bacio alla giocatrice Hermoso

Rubiales si è dimesso dal suo incarico di presidente della Federcalcio a settembre dopo aver causato uno scandalo internazionale per aver baciato la giocatrice Jenni Hermoso senza il suo consenso durante la finale della Coppa del Mondo femminile. L’ex dirigente sportivo, che ha negato di aver commesso qualsiasi illecito, sta affrontando un processo per presunta violenza sessuale nei confronti dell’atleta.

L’ex presidente della Federcalcio spagnola è atterrato all’aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, di rientro dalla Repubblica Dominicana con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto. Rubiales è stato visto lasciare lo scalo della capitale spagnola a bordo di una furgonetta della Guardia Civil, ha riferito laSexta. I media spagnoli ipotizzavano che Rubiales potesse essere arrestato al suo arrivo in Spagna. Fonti legali hanno riferito a laSexta che i giudici non hanno emesso un mandato d’arresto nei confronti di Rubiales, tuttavia la Guardia Civil potrebbe decidere di trattenerlo fino a quando non testimonierà davanti al giudice.

Rubiales nega di aver ricevuto tangenti

In un’intervista rilasciata nella Repubblica Dominicana a laSexta, che verrà trasmessa questa sera, Rubiales ha negato di aver ricevuto tangenti durante il suo mandato come presidente della Federcalcio spagnola. “I soldi sui miei conti sono il prodotto del mio lavoro e dei miei risparmi“, ha sottolineato, “non ho una squadra di baseball e non possiedo un terreno per la costruzione di alberghi in Arabia Saudita”. Rubiales è rientrato a Madrid dopo che gli agenti dell’Unità Centrale Operativa della Guardia Civil hanno perquisito lunedì il suo alloggio nella Repubblica Dominicana. Gli inquirenti stanno indagando su presunte irregolarità nei contratti per disputare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

