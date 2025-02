I familiari delle vittime del disastro aereo di mercoledì a Washington, negli Stati Uniti, hanno visitato domenica il luogo dell’incidente. Decine di persone hanno camminato lungo le rive del fiume Potomac nei pressi dell’aeroporto nazionale Reagan, dove il jet dell’American Airlines e l’elicottero Black Hawk dell’esercito si sono scontrati, uccidendo tutti i 67 passeggeri a bordo dei due velivoli. Sono arrivati in autobus con la scorta della polizia, commemorando i loro cari mentre gli investigatori federali lavorano per ricostruire le cause dell’incidente.

