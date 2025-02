Il presidente somalo: "Insieme con Usa nella lotta a minacce estremiste"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato “attacchi aerei militari di precisione contro” un leader “dell’Isis e altri terroristi da lui reclutati e guidati in Somalia“. Lo ha affermato il tycoon sul social Truth. “Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti in grotte, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le grotte in cui vivevano e ucciso molti terroristi senza danneggiare in alcun modo i civili“, ha sostenuto il tycoon, accusando poi il predecessore Joe Biden di “non aver agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro”. “Io l’ho fatto! Il messaggio all’Isis e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è: vi troveremo e vi uccideremo!”, ha scritto Trump. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che gli attacchi del Comando Africa degli Stati Uniti sono stati diretti da Trump e coordinati con il governo somalo. Una prima valutazione del Pentagono ha indicato che sono stati uccisi “più” agenti. Il Pentagono ha affermato di aver valutato che nessun civile è stato ferito negli attacchi.

L’ufficio del presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, ha dichiarato che gli attacchi aerei militari di precisione sferrati dagli Usa contro un leader dell’Isis nel Paese, “rafforzano il forte partenariato di sicurezza” tra Somalia e Usa nella “lotta alle minacce estremiste”. In un post su X, ha affermato che la Somalia “rimane risoluta nel lavorare con i suoi alleati per eliminare il terrorismo internazionale e garantire la stabilità regionale”.

