Lo ha dichiarato la Casa Bianca. Il premier canadese Trudeau: "Pronti a reagire"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà, da sabato 1° febbraio, dazi del 25% sulle importazioni dal Canada e dal Messico e del 10% sui beni provenienti dalla Cina. Lo ha dichiarato la Casa Bianca, senza però fornire dettagli su eventuali esenzioni alle misure, che potrebbero portare a un rapido aumento dei prezzi per i consumatori statunitensi.

“A partire da domani, questi dazi saranno in vigore”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ai giornalisti. “Queste sono promesse fatte e promesse mantenute dal presidente”.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che il Canada è pronto a reagire alla decisione di Donald Trump di imporre i dazi sulle importazioni dal paese nordamericano. “Siamo pronti con una risposta, una reazione mirata, energica ma ragionevole e immediata“, ha detto il premier. “Non è quello che vogliamo, ma se lui andrà avanti, anche noi agiremo.” Trudeau ha affermato che i dazi avrebbero “conseguenze disastrose” per gli Stati Uniti, mettendo a rischio posti di lavoro americani e facendo aumentare i prezzi.

No one — on either side of the border — wants to see American tariffs on Canadian goods.

I met with our Canada-U.S. Council today. We’re working hard to prevent these tariffs, but if the United States moves ahead, Canada’s ready with a forceful and immediate response.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2025