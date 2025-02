Migliaia di sostenitori del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, sono scesi in piazza a Seul per manifestare contro la sua incriminazione. Durante la protesta il corteo ha bloccato una strada principale della capitale. I pubblici ministeri hanno incriminato Yoon Suk Yeol e disposto il suo arresto con l’accusa di aver guidato una ribellione, dopo l’imposizione della legge marziale del 3 dicembre. Il presidente rimarrà in carcere e sarà portato dalla struttura di detenzione a un tribunale di Seul per le udienze del processo che dovrebbe durare circa sei mesi.

