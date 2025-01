Nuove ombre sul Duca di York: pubblicate alcune mail

Il principe Andrea, Duca di York, è stato in contatto con il molestatore statunitense Jeffrey Epstein più a lungo di quanto avesse ammesso in precedenza, come sembrano dimostrare le e-mail pubblicate nei documenti del tribunale. La notizia, riportata da Bloomberg, è stata ripresa da diversi media.

“Rimanete in stretto contatto e giocheremo ancora un po’ su !!!!”, si legge in un’e-mail inviata a Epstein da un ‘membro della famiglia reale britannica’, che si ritiene essere il principe Andrea. I documenti del tribunale, provenienti dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, mostrano che l’e-mail è stata inviata nel febbraio 2011. Nell’intervista rilasciata alla BBC Newsnight, il Principe Andrea aveva dichiarato di non aver più visto né parlato con Epstein dopo essersi recato a casa sua a New York nel dicembre 2010, incontro che aveva definito una “decisione sbagliata”.

L’e-mail – scrive BBC – è stata rivelata nell’ambito di un procedimento giudiziario che coinvolge la FCA e il banchiere Jes Staley, che è stato bandito da posizioni dirigenziali dopo aver descritto in modo errato la sua relazione con Epstein.

Nel giugno 2010, Epstein ha inviato un’e-mail a: “Se riesci a trovare il tempo di mostrare a Jes un giro con Vera sarebbe divertente… mi ha detto che ti ha incontrato stasera”, in messaggi riportati per la prima volta dall’agenzia di stampa economica Bloomberg. Il membro della famiglia reale ha risposto chiedendo chi fosse Vera, e qualche giorno dopo Epstein ha risposto: “La mia futura ex moglie, la conosco e le piacerebbe vedere casa”.

