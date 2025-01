Ieri scontri nella città, cadaveri per le strade e ospedali intasati dai feriti

I ribelli sostenuti dal Ruanda hanno conquistato gran parte di Goma, la più grande città del Congo nella Repubblica Democratica del Congo orientale, compreso l’aeroporto, secondo quanto dichiarato dalle Nazioni Unite, mentre il presidente del Ruanda mercoledì si è unito agli appelli per un cessate il fuoco nel decennale conflitto, tra le crescenti pressioni internazionali.

Gran parte di Goma era calma, oggi, dopo una giornata in cui migliaia di persone in fuga si sono rintanate ai bordi delle strade mentre i missili volavano in cielo e i feriti affluivano agli ospedali sovraccarichi. Mentre le forze governative controllano ancora alcune zone di Goma, i residenti che hanno parlato telefonicamente con l’Associated Press martedì hanno detto che il gruppo ribelle M23 controlla gran parte della città. I ribelli dell’M23, che hanno dichiarato di aver conquistato la città lunedì dopo un’avanzata di settimane, sono uno dei circa 100 gruppi armati che si contendono un punto d’appoggio nel Congo orientale, ricco di minerali.

Il conflitto si è intensificato con l’avanzata dei ribelli a Goma, che ha lasciato cadaveri per le strade e ha spinto centinaia di migliaia di persone già sfollate a fuggire ancora una volta. Il presidente ruandese Paul Kagame ha dichiarato il giorno X di aver parlato con il Segretario di Stato americano Marco Rubio sulla “necessità di assicurare un cessate il fuoco e di affrontare le cause del conflitto una volta per tutte”. Il suo governo nega di sostenere l’M23, nonostante i rapporti degli esperti delle Nazioni Unite che stimano che ci siano fino a 4.000 forze ruandesi in Congo.

Il Ruanda ha accusato il Congo di arruolare ribelli hutu ed ex miliziani che incolpa per il genocidio del 1994. La Comunità dell’Africa orientale, i cui membri comprendono sia il Ruanda che il Congo, discuterà del conflitto in una riunione che si terrà mercoledì. Il presidente congolese Félix Tshisekedi non potrà partecipare al vertice virtuale, ha dichiarato un portavoce, senza fornire ulteriori dettagli.

Il Papa: “Auspichiamo che cessino le violenze”

Papa Francesco ha chiesto la cessazione delle ostilità e la protezione dei civili. “Auspichiamo che ogni forma di violenza contro le persone e le loro proprietà cessi al più presto e invito le autorità locali e la comunità internazionale a fare ogni sforzo per risolvere il conflitto con mezzi pacifici”, ha detto Papa Francesco durante la sua udienza generale settimanale. L’M23, composto principalmente da persone di etnia tutsi, ha dichiarato all’AP che intende istituire un’amministrazione nella città in modo che la popolazione possa continuare a vivere normalmente e gli sfollati possano tornare a casa.

Gli analisti hanno avvertito che garantire il ritiro dei ribelli potrebbe essere più difficile che nel 2012, quando l’M23 ha catturato Goma ma si è ritirato dopo giorni.

Murithi Mutiga, direttore del programma per l’Africa del Crisis Group, ha affermato che il gruppo è diventato più forte grazie al Ruanda, che ritiene che il Congo stia ignorando i suoi interessi nella regione e che ha accusato il Congo di non aver soddisfatto le richieste dei precedenti accordi di pace. “Esprimo la mia preoccupazione per l’aggravarsi della situazione in Congo. Esorto tutte la parti a impegnarsi per la cessazione delle ostilità e la salvaguardia della popolazione civile. Auspico che cessi ogni forma di violenza”. Così Papa Francesco concludendo l’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI. “Prego per il pronto ristabilimento della pace e invito la comunità internazionale al massimo impegno per la risoluzione del conflitto”, ha detto ancora il Papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata