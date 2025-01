Continuano i combattimenti tra l'esercito e i ribelli dell'M23. Onu: "Ospedali sono sopraffatti, ci sono cadaveri per le strade"

In Congo gli scontri a fuoco sono ripresi intensamente la mattina di martedì 28 gennaio, poco prima delle 6.30 ora locale, nei quartieri della zona est della città di Goma: a Biréré, a Bujovu, molto vicino all’aeroporto. Militari delle forze armate congolesi si trovano nella zona dell’aeroporto, mentre i ribelli della M23 controllano aree della parte occidentale. Alcune zone della città rimangono inaccessibili agli osservatori indipendenti e agli operatori umanitari, quindi è difficile mappare gli equilibri di potere. La connessione internet e le comunicazioni via radio sono state interrotte. Alcuni quartieri sono senza acqua ed elettricità. Negozi e farmacie sono chiusi.

Croce Rossa: “Rischio diffusione ebola da laboratorio”

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha avvertito dei rischi di diffusione di virus, tra cui l’ebola, da un laboratorio a Goma, a causa dei violenti combattimenti in corso. La Croce Rossa “è molto preoccupata per la situazione all’interno del laboratorio dell’Istituto nazionale di ricerca biomedica” e invita a “conservare i campioni che potrebbero essere interessati dagli scontri e che potrebbero causare conseguenze inimmaginabili se i ceppi batteriologici, compreso il virus ebola, dovesse diffondersi”, ha affermato il direttore regionale della CICR, Patrick Youssef, durante una conferenza stampa a Ginevra.

Onu: “Ospedali sono sopraffatti, ci sono cadaveri per le strade”

Secondo i dipendenti dell’Onu sul posto, gli ospedali di Goma “sono sopraffatti” dai feriti e “molti corpi” sono sparsi per le strade della città . “Gli ospedali sono sopraffatti. Attualmente ci sono centinaia di persone in ospedale, la maggior parte ricoverate con ferite da arma da fuoco“, ha detto Adelheid Marschang, coordinatrice della risposta alle emergenze dell’Oms per la Repubblica Democratica del Congo, durante una riunione a Ginevra. “Purtroppo abbiamo registrato molti casi, finora, stiamo cercando di fare quello che possiamo, per selezionare coloro che possono ancora essere salvati”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata