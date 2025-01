L'ex direttrice del Dis a Bruxelles: lo confermano i portavoce dell'Esecutivo Ue

L’ex direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, è stata nominata Chief Diplomatic Adviser, consigliera diplomatica, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo confermano i portavoce dell’Esecutivo Ue.

Le reazioni

“Auguri di buon lavoro a Elisabetta Belloni, appena nominata Special Adviser della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con funzione di consigliere diplomatico in Europa. Il suo contributo sarà prezioso nel rafforzare la funzione della diplomazia dell’UE per le sfide che ci attendono”. Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo.

“Congratulazioni a Elisabetta Belloni per la prestigiosa nomina a Consigliere Diplomatico della Presidente von der Leyen. Un riconoscimento meritato per una straordinaria servitrice dello Stato e un’ottima notizia per l’Italia. Buon lavoro!”. Così in una nota Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.

