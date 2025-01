L'ambasciatrice ha detto di "non avere altri incarichi" in merito all'indiscrezione su un suo eventuale ruolo all'interno della Commissione europea

Elisabetta Belloni lascia il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L’ambasciatrice ha confermato al telefono a LaPresse la notizia anticipata dal quotidiano ‘la Repubblica’, chiarendo di “non avere altri incarichi” in merito all’indiscrezione su un suo eventuale ruolo all’interno della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Belloni avrebbe terminato il suo incarico al Dis a maggio e ora scatta la corsa alla successione.

Romana, 66 anni, Belloni ricopriva l’incarico di direttrice generale del Dis, il dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che ha compiti di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti, dal 2021 su nomina dell’ex premier Mario Draghi. Belloni è stata la prima donna nel nostro Paese ad assumere il ruolo di segretario generale del ministero degli Esteri e a coordinare i servizi. Tra i suoi incarichi in carriera, spicca anche quello di sherpa per il G7 a presidenza italiana e il G20.

Dopo la laurea in Scienze politiche all’Università Luiss di Roma, Belloni inizia la carriera diplomatica dal 1985, presta servizio alla Farnesina presso la Direzione generale degli affari politici, poi nel 1986 lavora presso l’Unido a Vienna. Negli anni successivi, dal 1989 al 1992, nuovamente alla Direzione affari politici, segue i lavori della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce), è vice capo della Delegazione Csbm (Confidence and Security Building Measures) a Vienna e, in seguito, membro della delegazione italiana alla conferenza di Helsinki sui seguiti della Csce.

Dal 1993 al 1996, Belloni è prima segretaria a Vienna alla Rappresentanza diplomatica presso le organizzazioni internazionali poi, sino al 1999, presta servizio all’Ambasciata d’Italia a Bratislava. Rientrata a Roma, lavora presso l’Ufficio Russia della Direzione affari politici e nel 2000 è a capo della Segreteria presso la Direzione per i Paesi dell’Europa e nei due anni successivi guida l’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale.

E non solo. Prima della nomina al vertice dell’Unità di crisi della Farnesina nel 2004, per due anni è al comando della segreteria del Sottosegretario di Stato agli Esteri. Dal 2008 al 2012 Belloni assume, quindi, l’incarico di direttrice generale per la Cooperazione allo Sviluppo e dal 2013 al 2015 assume le funzioni di direttrice generale per le Risorse e l’innovazione. Promossa Ambasciatrice di grado nel 2014, nel 2015 assume l’incarico di capo di Gabinetto del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. E nel giro di pochi anni, arriva alla guida del Dis. Tre anni fa, nel gennaio del 2022, il suo nome è stato incluso nella rosa dei papabili per il Quirinale.

