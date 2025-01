Foto dall'archivio di un palazzo a Malta

Claudia Chessa si trovava in vacanza con il fidanzato 27enne

La polizia maltese ha ipotizzato il reato di violenza domestica in merito alla vicenda della giovane italiana Claudia Chessa. Lo riporta Times of Malta. La 18enne, originaria di Arzachena, in Sardegna, ha riportato gravi ferite dopo essere caduta, mercoledì scorso, dal balcone dell’hotel di St Julian’s a Paceville, dove alloggiava. La giovane ha riportato lesioni alla schiena ed è in attesa di un intervento chirurgico, ma la sua vita non è considerata in pericolo. Si ritiene che una tenda sotto il suo balcone abbia attutito la caduta.

Chessa ha perso conoscenza e il personale dell’hotel ha avvertito le autorità per chiedere aiuto dopo aver realizzato cosa fosse accaduto. Chessa si trovava in vacanza con il fidanzato 27enne, anch’egli originario di Arzachena, e le prime indagini indicano che i due avessero avuto una discussione poco prima della caduta. Il caso è trattato come un episodio di violenza domestica, anche se gli investigatori, riferisce il quotidiano maltese, non escludono la possibilità che la caduta sia dovuta ad altre cause.

