Oltre una decina di funzionari del dipartimento di Giustizia che hanno preso parte alle indagini su Donald Trump sono stati licenziati. Lo riferisce la Cnn, citando fonti a conoscenza della vicenda. Il ministro della Giustizia a interim James McHenry, in una lettera inviata ai funzionari, afferma che non ci si può “affidare” a loro per implementare “fedelmente” l’agenda di Trump.

I licenziamenti arrivano mentre l’Amministrazione, riferisce la Cnn, sta prendendo misure concrete per indagare sui procuratori che hanno supervisionato i casi penali contro gli imputati del 6 gennaio, dopo che Trump nel corso della campagna elettorale aveva giurato vendetta.

