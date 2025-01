L'incidente a Benijo, a Santa Cruz di Tenerife. L'uomo in vacanza con amici e familiari

Un cittadino italiano, originario della provincia di Ferrara, è morto domenica nell’isola di Tenerife, alle Canarie, per un incidente in parapendio. I servizi di soccorso delle Canarie hanno riferito che l’incidente è avvenuto verso le 14:48 nei pressi della spiaggia di Benijo, a Santa Cruz di Tenerife, un luogo frequentato dagli appassionati di parapendio. I soccorritori hanno localizzato l’uomo e il personale sanitario ne ha certificato la morte, rilevando ferite incompatibili con la vita.

L’uomo era in vacanza con amici e famiglia

L’italiano si trovava a Tenerife in vacanza con un gruppo di amici e parte della famiglia. A quanto si apprende da fonti della Farnesina, il vice consolato di Arona, in stretto contatto con il ministero degli Esteri, sta prestando massima assistenza ai familiari della vittima anche per il disbrigo delle pratiche per il rientro in Italia della salma del connazionale.

