Ad Auschwitz la cerimonia per gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento, nel Giorno della Memoria. Presenti i capi di Stato di tutto il mondo, da Mattarella a Re Carlo, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al primo ministro belga Alexander de Croo. Alla cerimonia presente anche il presidente ucraino Zelensky.

