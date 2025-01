Il presidente è stato accolto dal governatore Gavin Newsom

Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, è atterrato a Los Angeles, dove ha esaminato le aree devastate dai recenti incendi. Al suo arrivo, il presidente è stato accolto dal governatore della California, il democratico Gavin Newsom, col quale era stato molto critico in questi giorni per le presunte responsabilità delle autorità locali e dello Stato nella gestione dell’emergenza. Durante la sua tappa di venerdì in North Carolina, Trump aveva suggerito che i fondi federali alla California per fronteggiare le spese della ricostruzione potrebbero essere soggetti al varo, da parte dello Stato, di una legge che richieda agli elettori di essere in possesso di un documento di identità per esercitare il diritto di voto. “Apprezzo molto il fatto che il governatore sia venuto a incontrarmi, e ne parleremo. Vogliamo risolvere il problema”, ha detto Trump al suo arrivo “Stiamo cercando di completare qualcosa, e il modo per completarlo è lavorare insieme al governatore dello Stato e lo completeremo”, ha detto ancora Trump riguardo alla possibilità di collaborazione col governatore democratico.

