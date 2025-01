Un nuovo incendio si sta rapidamente propagando sulle montagne a nord di Los Angeles, generando alte e dense colonne di fumo che si sono estese oltre l’autostrada vicina. I vigili del fuoco sono al lavoro per tenere sotto controllo il rogo di vaste dimensioni, scoppiato mercoledì, che ha costretto all’evacuazione 50mila residenti e che in meno di 24 ore ha bruciato quasi 26 chilometri quadrati di alberi e sterpaglie. Fino a venerdì resta alta l’allerta per il pericolo d’incendi in California.

