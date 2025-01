Un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia , in Ucraina, nelle prime ore del 23 gennaio ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno altre 25. Lo ha riferito il governatore dell’Oblast’ di Zaporizhzhia Ivan Fedorov, come riporta il Kyiv Independent. Nell’attacco è stata ferita una bambina di due mesi. Quattro delle vittime ferite sono dipendenti del Servizio di emergenza statale ucraino, ha detto Fedorov. Anche loro sono stati ricoverati in ospedale. Dieci vittime sono state ricoverate in ospedale, e che cinque sono in gravi condizioni. Altre cinque, tra cui due dipendenti del Servizio di emergenza statale, sono in condizioni moderate. Secondo Fedorov, almeno quattro esplosioni si sono verificate a Zaporizhzhia poco dopo le 4 del mattino ora locale. Di recente era stato emesso un allarme aereo sulla regione a causa della minaccia di missili balistici dalla Russia. Un missile russo ha preso di mira gli edifici residenziali della città, danneggiando un tetto e rompendo diverse finestre, ha dichiarato Fedorov.

