Il neopresidente Usa: "Ho sempre avuto ottimi rapporti con lui" ma "fermate questa ridicola guerra"

Donald Trump minaccia nuove sanzioni contro la Russia, se Vladimir Putin non accetterà di mettere fine alla guerra in Ucraina. “Non cerco di fare del male alla Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin, e questo nonostante la bufala della sinistra radicale Russia, Russia, Russia. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la seconda guerra mondiale, perdendo quasi 60.000.000 di vite”, afferma Trump in un lungo post su Truth.

“Detto questo – prosegue – farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente Putin, un grande favore. Mettetevi d’accordo ora e fermate questa ridicola guerra! Non farà che peggiorare “, afferma il presidente Usa. “Se non facciamo un ‘accordo’, e presto, non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri Paesi”, minaccia Trump.

“Facciamola finita con questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente! Possiamo farlo nel modo più facile o nel modo più difficile, e il modo più facile è sempre meglio. È tempo di fare un accordo. Non si dovrebbero perdere altre vite!”, conclude il presidente.

Podolyak: “Contatti informali con team Trump”

Attualmente ci sono alcuni contatti informali tra la parte ucraina e la squadra del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, in un commento sul canale YouTube di RBC-Ukraine. “Direi che certe comunicazioni sono informali con la squadra di Trump, sono ancora oggi a livelli diversi”, ha detto Podolyak, “la questione qui è che la squadra del presidente già in carica deve dichiarare chiaramente la propria posizione riguardo la fine della guerra”.

“Se ti siedi al tavolo delle trattative e giochi alle condizioni di Putin, è una cosa”, ha aggiunto, “e in qualche modo mi sembra che sia improbabile che Trump imbocchi questa strada. Perché questo è un annullamento assoluto della sua reputazione personale e per un politico come Trump, la reputazione personale è importante. E se ci si siede al tavolo delle trattative senza uno strumento coercitivo con la Russia, non ha senso aspettarsi alcuni risultati da essa”.

Zelensky: “Truppe Usa dovrebbero far parte delle forze di pace”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che qualsiasi forza di mantenimento della pace dispiegata in Ucraina deve includere truppe statunitensi per essere efficace. Lo ha detto in un’intervista a Bloomberg. “Ciò non può accadere senza gli Stati Uniti. Anche se alcuni amici europei pensano che sia possibile, non lo è. Nessuno correrà il rischio senza gli Stati Uniti”, ha detto Zelensky, “la fine della guerra dovrebbe essere una vittoria per Trump, non per Putin. Putin non conta niente per lui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata