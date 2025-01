Il primo ministro israeliano sui social: "Elon è un grande amico del Paese"

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, commenta sui social le polemiche suscitate dal presunto saluto romano fatto da Elon Musk durante un discorso alla Capitol One Arena di Washington in occasione dell’insediamento di Donald Trump come presidente Usa. “Elon Musk è stato ingiustamente diffamato“, ha scritto il leader di Tel Aviv in merito al ceo di Tesla. “Elon è un grande amico di Israele“, ha affermato Netanyahu, “ha visitato Israele dopo il massacro del 7 ottobre, in cui i terroristi di Hamas hanno commesso la peggiore atrocità contro il popolo ebraico dopo l’Olocausto. Da allora ha ripetutamente e con forza sostenuto il diritto di Israele a difendersi dai terroristi genocidi e dai regimi che cercano di annientare l’unico e solo Stato ebraico. Lo ringrazio per questo”.

.@elonmusk is being falsely smeared.

Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2025