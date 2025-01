Il cancelliere tedesco da Davos manda un messaggio a Trump: "America First va bene ma serve cooperazione"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel suo intervento al World Economic Forum a Davos, è intervenuto sul presunto ‘saluto romano’ di Elon Musk, attaccando duramente il magnate sudafricano. “Per quanto riguarda la questione di Elon Musk, ho già ho avuto modo di commentare in passato perché ha parlato molto di Europa“, ha detto Scholz che ha poi aggiunto: “Ripeto quanto ho già detto: abbiamo la libertà di parola in Europa e in Germania, ognuno può dire quello che vuole. Anche se è un miliardario. Quello che non accettiamo è se queste opinioni vanno a sostegno di posizioni dell’estrema destra”.

Il messaggio a Trump: “America First va bene ma serve cooperazione”

Il cancelliere ha poi parlato di Donald Trump, all’indomani del suo insediamento e soprattutto del suo discorso che ha creato non poco allarme non solo in Europa. “Il presidente Trump dice America first, e non c’è niente di sbagliato in questo, nel concentrarsi sugli interessi del proprio paese. Lo facciamo tutti. Tuttavia, la cooperazione, una comprensione reciproca, è anche nell’interesse intrinseco di tutti”.

Non ogni tweet da Washington deve alimentare dibattito esistenziale

“Non tutte le conferenze stampa a Washington, non tutti le provocazioni, i tweet, dovrebbero alimentare un dibattito esistenziale. Gli Stati Uniti sono il nostro più stretto alleato al di fuori dell’Europa e farò tutto il possibile affinché rimangano tali. Perché è nel nostro reciproco interesse. La stretta cooperazione tra Europa e Stati Uniti è indispensabile per la pace e la sicurezza in tutto il mondo. E perché la nostra partnership è anche un motore per uno sviluppo economico di successo”, ha detto ancora Scholz. “Ho avuto dei colloqui positivi con il presidente Trump e anche i contatti tra i nostri consiglieri puntano in questa direzione. Allo stesso tempo, è assolutamente chiaro: il presidente Trump e il suo governo terranno il mondo in sospeso nei prossimi anni nel campo dell’energia e della politica climatica. Nel campo della politica commerciale, nella politica estera e di sicurezza e anche in alcuni altri campi”, ha continuato il cancelliere.

Putin non è riuscito a dividerci, non deve vincere

Tra i temi trattati da Scholz anche il conflitto in russo-ucraino e la necessità che il presidente russo Vladimir Putin “non deve vincere la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina”. Putin “non è riuscito ad avere successo. Voleva che la Nato fesse debole e divisa, invece la Nato è più unita ed è cresciuta con Svezia a Finlandia. Voleva soggiogare militarmente l’Ucraina, invece l’esercito ucraino è più grande e forte di prima della guerra, equipaggiato con armi occidentali”, ha affermato ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata