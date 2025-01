(LaPresse) – “Il mio messaggio alle aziende è chiaro: producete in America. Se non lo farete, dovrete pagare i dazi”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando in video collegamento al forum di Davos. “Vi garantiremo tra le tasse più basse di qualsiasi altra nazione al mondo”, ha spiegato il capo della Casa Bianca.

