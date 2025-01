Il presidente americano in collegamento video con il World Economic Forum: "Aziende producano in Usa o paghino dazi"

L’intervento in video del presidente americano, Donald Trump, al World Economic Forum di Davos, a tre giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Ecco cosa ha detto il capo di Stato statunitense.

“Negli Usa rivoluzione del buon senso”

Quanto è accaduto negli Stati Uniti nelle “ultime 72 ore” è una “rivoluzione del buon senso”, ha esordito Trump, ribadendo che per l’America è iniziata una “nuova età dell’oro”. La nuova Amministrazione, ha detto il presidente Usa, ha avuto un “massiccio mandato dagli americani” e sta “procedendo a grande velocità” per riparare i “disastri fatti da gente inetta”.

“Congresso approverà massicci tagli fiscali”

In tema di politica economica interna, Trump ha detto che la maggioranza repubblicana al Congresso “approverà i più grandi tagli fiscali della storia americana, compresi massicci tagli fiscali per lavoratori e famiglie”.

“Se cala il prezzo del petrolio la guerra in Ucraina finirà”

Trump ha anche annunciato che intende chiedere all’Arabia Saudita e all’Opec di “abbassare il prezzo del petrolio”, sottolineando che “se il prezzo del petrolio calasse la guerra in Ucraina finirebbe immediatamente”.

“Aziende producano in America o pagheranno dazi”

Il presidente americano è poi tornato a rilanciare l’ipotesi di dazi nei confronti delle aziende straniere. “Il mio messaggio alle aziende è chiaro: producete in America. Se non lo farete, dovrete pagare i dazi“, ha affermato.

“Ue tratta gli Usa molto male”

Poi, riferendosi alle tasse imposte in Unione Europea sulle multinazionali americane, Trump ha detto: “Dal nostro punto di vista l’Ue ci tratta molto male“.

“Corporate tax al 15% per chi produce negli Usa”

Il capo di Stato ha detto che la corporate tax, l’imposta sulle società negli Usa, sarà abbassata al 15% “per chi produce negli Stati Uniti”.

“Voglio incontrare presto Putin per far finire la guerra”

Sul conflitto in Ucraina, Trump ha poi ribadito: “Vorrei incontrare presto Putin per far finire la guerra“.

“Chiederò a Paesi Nato spese difesa al 5% del Pil”

“Chiederò anche a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil, che è quanto avrebbe dovuto essere anni fa”, ha proseguito ancora il presidente americano. “Era solo al 2% e la maggior parte delle nazioni non ha pagato finché non sono arrivato io“, ha aggiunto.

