“Non c’è oceano che separa i Paesi europei dalla Russia e i leader europei dovrebbero ricordare che queste battaglie che coinvolgono soldati nordcoreani stanno ora avvenendo in luoghi geograficamente più vicini a Davos che a Pyongyang“. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo discorso al World Economic Forum di Davos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata