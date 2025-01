Khan Mohammed, leader talebano afghano condannato all’ergastolo nel 2008 negli Stati Uniti per accuse di traffico di droga e terrorismo e da allora in carcere in California, ha fatto ritorno martedì a Kabul in seguito a uno scambio di prigionieri tra Usa e Afghanistan. Nell’accordo, mediato dall’amministrazione Biden, in cambio del 55enne Mohammed sono stati liberati due cittadini americani, Ryan Corbett e William McKenty. Corbett, che viveva in Afghanistan con la sua famiglia al momento del crollo del governo sostenuto dagli Stati Uniti nel 2021, era stato rapito dai talebani nell’agosto del 2022 mentre era in viaggio d’affari. In un comunicato la sua famiglia ha detto: “I nostri cuori sono pieni di gratitudine“.

