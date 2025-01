E’ comparso in pieno centro a Roma, in via della Pilotta, il murale del noto street artist Harry Greb in occasione dell’insediamento di Donald Trump in qualità di 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

L’opera rappresenta Elon Musk nelle vesti di un burattinaio che tiene i fili del tycoon. Più in basso, in piccolo, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron ancora in forma di bambole che guardano verso i due personaggi al centro della scena.

