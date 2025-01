Il duca del Sussex ha fatto causa a News Group Newspaper per violazione della privacy sua e della sua famiglia

Inizia oggi un nuovo processo che vede il principe Harry contro i tabloid britannici di proprietà di Rupert Murdoch.

Il caso

Harry, 40 anni, figlio minore di re Carlo III, ha intentato causa a News Group Newspapers, l’editore di The Sun e dell’ormai defunto News of the World, per le accuse di violazione del suo telefono e di spionaggio illegale della sua vita. Per il Duca del Sussex si tratta del secondo processo presso l’Alta Corte di Londra nella sua lunga faida con la stampa, che egli incolpa per la morte della madre, la Principessa Diana, rimasta uccisa in un incidente d’auto mentre era inseguita dai paparazzi. Li incolpa anche per i continui attacchi alla moglie, l’attrice Meghan Markle, che li ha portati a lasciare la vita reale e a trasferirsi negli Stati Uniti nel 2020. Harry ha già vinto una causa simile contro l’editore del Daily Mirror nel 2023 e ha un’altra causa in corso contro l’editore del Daily Mail.

Le accuse

Harry sostiene che i giornalisti di News Group e gli investigatori privati da loro assunti abbiano violato la sua privacy utilizzando tattiche illegali per spiare lui e la sua famiglia tra il 1996 e il 2011. Anche Tom Watson, ex vice leader del Partito Laburista, ha accusato News Group, affermando che le sue e-mail sono state intercettate. I loro avvocati ritengono che i giornali abbiano usato una pratica diffusa di inganno per ottenere documenti medici, telefonici e di volo, mettendo sotto controllo le case e piazzando dispositivi di registrazione nelle auto.

La replica di News Group

“Questa accusa è sbagliata, insostenibile e fortemente negata”, ha dichiarato News Group in un comunicato. Tra gli ex dirigenti accusati di aver avuto un ruolo in questa vicenda, figurano Will Lewis, ora amministratore delegato del Washington Post, e Rebekah Brooks, amministratrice delegata di News UK, una divisione di News Corp. Entrambi hanno negato di aver commesso illeciti.

