I media spagnoli rimbalzano la gaffe del neopresidente americano

In Spagna i principali media hanno segnalato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confuso il Paese iberico con un membro dei Brics, l’organizzazione multilaterale che riunisce le economie emergenti, e ha promesso di imporre “dazi al 100%” a questo gruppo. Il video è diventato virale rapidamente sui social.

Nel video si vede Trump nello Studio Ovale, mentre gli viene chiesto da un giornalista della spesa militare dei diversi Paesi dell’Alleanza Atlantica. Il presidente afferma che la spesa della Spagna è molto “bassa”, e poi associa il Paese iberico ai Brics minacciando per questo gruppo dazi del 100%.

La governatrice di Madrid accusa Sanchez

La governatrice di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volto noto dell’area radicale del Partito popolare, e spesso definita ‘trumpista’, ha incolpato il premier spagnolo Pedro Sanchez per la confusione che il presidente Usa Donald Trump ha fatto sulla Spagna e i Paesi Brics. Ayuso ha affermato che si “incaricherà personalmente di dimostrare” agli Usa che “la Spagna non vuole essere un Brics”. “Questa è la situazione a cui ci ha portato il governo attraverso l’isolamento” ha detto la governatrice durante una colazione organizzata dal Nueva Economia Forum. “Il nostro governo e l’ideologia progressista” hanno portato gli Stati Uniti a vederci “allineati con dittature e Paesi impoveriti”, ha proseguito Ayuso, “ci troviamo in una situazione che spero riusciremo a ribaltare insieme, perché rende un cattivo servizio agli interessi di tutta la Spagna”.

