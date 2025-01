Donald Trump ha parlato ai suoi sostenitori, raccolti nella Capital One Arena di Washington, alla vigilia del giorno del suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. “Sono entusiasta di essere tornato con tanti amici, sostenitori e veri patrioti americani alla vigilia della ripresa del nostro Paese. Questo è ciò che faremo: riprendere il nostro Paese”, ha detto il politico repubblicano. “Domani a mezzogiorno si chiude il sipario su quattro lunghi anni di declino americano. E inizierà un nuovo giorno di forza e prosperità, dignità e orgoglio americani. Riportiamo tutto indietro una volta per tutte. Metteremo fine al regno di un establishment politico fallito e corrotto a Washington, di un’amministrazione fallita. Non lo sopporteremo più”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata