Donald Trump è salito sul palco della Capital One Arena di Washington alla vigilia del suo insediamento alla Casa Bianca. “Tutto questo in Medioriente” è successo “in meno di tre mesi senza essere presidente. Abbiamo ottenuto più risultati noi senza la presidenza che loro (i democratici ndr) in quattro anni”, ha detto il tycoon parlando ai suoi sostenitori in merito alla tregua tra Israele e Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata