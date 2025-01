La Turchia ha riaperto il suo consolato nella città più grande della Siria, Aleppo, issando la sua bandiera nell’edificio per la prima volta da 12 anni. L’apertura giunge settimane dopo che l’ambasciata ha ripreso le sue operazioni nella capitale siriana, Damasco, il 14 dicembre. Ankara aveva chiuso le sue missioni diplomatiche nel 2012 a causa di problemi di sicurezza legati alla guerra civile e, nel frattempo, sosteneva le forze che si opponevano al governo dell’ex presidente Bashar Assad. Prima del conflitto Aleppo, situata a circa 50 chilometri dal confine turco, era un importante centro per il commercio tra i due Paesi.

