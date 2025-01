Il ministro degli Esteri: "Da oggi nuovo corso di relazioni politiche, diplomatiche e di amicizia"

“Noi vogliamo essere un ponte tra la nuova Siria e l’Ue“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa in Siria, a Damasco, dove ha incontrato il presidente ad interim Ahmed Al Shaara, noto con il suo nome di combattimento Abu Mohammed al-Jolani. “Noi vogliamo fare di più”, ha aggiunto Tajani, “e lo vogliamo fare anche con l’utilizzo della Cooperazione allo sviluppo italiana”. Si tratta del primo incontro tra i due dopo la caduta dell’ex presidente Bashar Assad.

Tajani: “Vogliamo rilanciare la cooperazione economica”

“Abbiamo un ambasciatore qui e vogliamo essere vicini al popolo siriano e sostenerlo in tutti i settori”, ha aggiunto Tajani, “noi vogliamo rilanciare la cooperazione economica tra Italia e Siria e siamo pronti a farlo in settori cruciali come l’energia, l’agricoltura e la salute“. “Anche a livello culturale vogliamo collaborare, ho proposto per esempio una collaborazione tra università“, ha detto ancora il vicepremier, “il dialogo interculturale è fondamentale per la stabilità e la pace. Siamo 2 Paesi con una grande storia alle nostre spalle e abbiamo una comune cultura mediterranea”.

Tajani: “Da oggi nuovo corso relazioni politiche, diplomatiche e di amicizia”

“A Damasco ho incontrato il nuovo leader politico siriano, Ahmed al Sharaa (noto anche come Abu Mohammad al Jolani, ndr). Da oggi diamo vita ad un nuovo corso di relazioni politiche, diplomatiche e di amicizia tra Italia e Siria”. È quanto ha scritto in un post sul social X nTajani. “Siamo pronti a sostenere la ripartenza economica e sociale di un Paese mediterraneo ricco di storia e legami con l’Italia”, si legge nel post.

Gli incontri con le autorità e rappresentanti della società civile

Tajani ha incontrato anche il ministro degli Affari Esteri, Hassan Al Shibani. Nel corso della giornata, vedrà anche degli esponenti delle comunità cristiane in Siria, della società civile e delle ong e operatori umanitari, oltre ad una rappresentanza dei connazionali presenti nel Paese. Gli incontri hanno consentito al Ministro Tajani di confermare l’impegno dell’Italia nel sostenere il processo di transizione dopo gli anni della guerra civile e la fine del brutale regime di Assad.

