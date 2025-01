Le parole della presidente Minardi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco

“La situazione umanitaria a Gaza è oltre il drammatico, disastrosa, in questi 15 mesi il governo israeliano ha portato avanti una guerra sproporzionata, il sistema sanitario è stato pesantemente colpito, meno della metà degli ospedali è ancora attivo e quelli ancora attivi da tempo non garantiscono il livello di cure essenziali. Ai morti e feriti vanno aggiunti coloro che hanno problemi cronici e non hanno ricevuto le terapie e le problematiche di salute mentale, non si può neanche immaginare cosa voglia dire per intere famiglie vedere uccise così tante persone e tornare in case e villaggi distrutti”. Così a LaPresse Monica Minardi, presidente di Medici senza frontiere, sulla situazione nella Striscia di Gaza dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco.

“Cessate il fuoco è vitale ma è solo un primo passo”

“Il cessate il fuoco è ovviamente una buona notizia, è vitale e deve essere rispettato e mantenuto, ma è solo un primo passo, per fare in modo che gli aiuti umanitari possano riprendere e possano essere distribuiti effettivamente alla popolazione”, ha aggiunto Minardi, “ci sono oltre 9 milioni di sfollati, hanno necessità delle cure mediche essenziali, di acqua potabile, abitazioni che li riparino dal freddo ed evacuazioni mediche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata