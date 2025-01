Senatore dell'Ohio, ha 39 anni e si è fatto un nome con il libro bestseller 'Hillbilly Elegy'

Il senatore dell’Ohio JD Vance, scelto da Donald Trump per la vicepresidenza, ha 39 anni ed è al suo primo mandato al Congresso. Si è fatto un nome con il suo libro di memorie, il bestseller ‘Hillbilly Elegy‘, pubblicato nel 2016, quando Trump si candidava per la prima volta alla presidenza. All’epoca Vance non era certo tra le fila dei trumpiani della prima ora, lo definiva “pericoloso” e “inadatto” alla carica. Ma dopo un incontro con il tycoon nel 2021 ha ribaltato completamente la sua opinione, al punto da ottenere l’anno successivo l’endorsement dell’ex presidente per la sua candidatura al Senato.

L’attivismo contro gli oppioidi

Vance è nato e cresciuto a Middletown, in Ohio. Si è unito ai Marines e ha prestato servizio in Iraq, per poi conseguire la laurea presso la Ohio State University e la Yale Law School. Ha anche lavorato come venture capitalist nella Silicon Valley. Dopo la vittoria di Trump nelle elezioni del 2016 e il successo del suo libro, Vance ha fondato un ente di beneficenza anti-oppioidi. Ha preso parte a numerose conferenze ed è stato anche un ospite privilegiato alle cene repubblicane del Lincoln Day, in cui ha fatto breccia la sua storia personale, comprese le difficoltà sopportate a causa della dipendenza dalla droga di sua madre. Una volta eletto al Senato, Vance è diventato uno degli alleati più fedeli di Trump a Capitol Hill, difendendo incessantemente le politiche e il comportamento del tycoon.

I democratici lo definiscono “estremista”

I democratici lo definiscono un estremista, citando le posizioni provocatorie che ha assunto, ma che a volte ha successivamente modificato. Durante la campagna per l’elezione al Senato, ad esempio, Vance ha espresso il suo appoggio al divieto nazionale di aborto dopo 15 settimane, per poi ammorbidire la sua posizione, dopo che gli elettori dell’Ohio hanno sostenuto a stragrande maggioranza un emendamento sul diritto all’interruzione di gravidanza. Riguardo alle elezioni del 2020, Vance ha detto che non avrebbe certificato immediatamente i risultati se fosse stato vicepresidente e che i dubbi di Trump sui risultati erano “legittimi”.

