È avvenuto in piazza di Gaza City la consegna da parte degli uomini della Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, delle tre donne israeliane detenute in ostaggio dal 7 ottobre 2023. Dopo il passaggio nelle mani della Croce rossa, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher sono state consegnate all’Idf già dentro Gaza prima di essere trasferite in una struttura dell’Esercito israeliano poco al di fuori della Striscia. Le tre donne sono state scortate da un’unità d’elite.

